Из-за невероятной худобы Анджелина Джоли оказалась в психиатрической клинике

На ближайшие недели голливудская дива Анджелина Джоли превратилась из успешной актрисы в пациентку психиатрической клиники. Она госпитализирована с нервным расстройством, в результате которого звезда невероятно похудела.

Как сообщают западные таблоиды, при росте в 170 сантиметров сейчас Анджелина весит всего 44 килограмма, что явно недостаточно для здорового организма. При этом актриса страдает от навязчивой мысли о присутствии у нее лишнего веса. Поэтому около двух недель она проведет в клинике, специализирующейся на лечении анорексии и булимии. К слову, СМИ утверждают, что актриса лечилась здесь и раньше, еще будучи замужем за Брэдом Питтом.

Что стало причиной нового нервного срыва актрисы, достоверно неизвестно. Но репортеры в один голос утверждают, что Джоли «слетела с катушек» из-за перипетий своего бракоразводного процесса, который длится уже около двух лет. Для звезды он превратился в настоящий крестовый поход против бывшего супруга. Несколько ранее стало известно, что даже адвокат Лаура Вассер, занимавшаяся разводом актрисы, подумывала отойти от дела из-за вздорного характера своей клиентки и ее явно предвзятого отношения к экс - мужу. А недавно Джоли предприняла попытку обвинить Питта в том, что он не дает денег на содержание детей. Впрочем, эту информацию тут же опровергли: актер заявил, что за два последних года передал бывшей жене около10 миллионов долларов на содержание детей и недвижимости.

Из-за нервного срыва Джоли продюсерам пришлось приостановить работу над второй частью фэнтезийного блокбастера «Малефисента». Их планируют продолжить после выздоровления звезды.