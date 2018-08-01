В «Натали Турс» опровергли прекращение своей деятельности

Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев опроверг информацию об остановке операционной деятельности и рассказал, что по-прежнему рассчитывает на рестарт компании.

Сегодня на сайте туристической компании «Натали Турс» появилось объявление, в котором говорится о приостановке операционной деятельности. Однако Владимир Воробьев уже заявил, что это сообщение появилось на сайте ошибочно. По его словам, ситуация не изменилась с начала июля – «Натали Турс» аннулировала все туры до 30 октября и остановила новые продажи. Также Воробьев рассказал, что продолжает поиски инвестора для возобновления работы компании. Он заявил, что по-прежнему рассчитывает возобновить продажи с 1 октября. Информация на сайте будет скорректирована в ближайшее время, пообещал глава компании.

В Ростуризме уже заявили, что появившаяся информация об остановке операционной деятельности «Натали Турс» не имеет юридической силы. Поскольку официальных обращений в ведомство, предусмотренных законом, от туроператора не поступало, Ростуризм направит официальные запросы четырем юрлицам, осуществляющим работу компании.

Напомним, эксперты оценили общую стоимость уже проданных 30 тысяч туров «Натали Турс» примерно в 1,2 миллиарда рублей. Комапния «Ингосстрах», в которой застрахована ответственность туроператора, уже сообщила, что готова выплатить пострадавшим туристам компенсацию в размерах, которые покрываются финансовой гарантией «Натали Турс», но только в случае, если будет официально объявлено об остановке деятельности компании.