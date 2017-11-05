Клиенты «Натали-турс» не получат назад свои деньги за «аннулированные отпуска»

В начале июля туроператором «Натали-турс» было объявлено о прекращении продаж новых туров и о частичном аннулировании уже проданных. 15 млн долларов за несостоявшиеся поездки до сих пор не были возвращены.

По словам клиентов, компания отказывается давать какую-либо обратную связь и по-прежнему не возвращает деньги, хотя выделенные на возврат сроки уже давно прошли. Таким образом, из-за «молчания» «Натали-турс», обманутые люди предъявляют претензии и угрожают туристическим компаниям, с помощью которых они приобрели туры, хотя вины этих компаний в данном случае нет.

По словам Ирины Тюриной (пресс-секретарь Российского союза туриндустрии), «Натали-турс» не спешит объявлять себя банкротом, поэтому в данный момент невозможно активировать страховой механизм возврата денег.

Всего пострадали около 30 000 туристов. Сообщается об ущербе выше 1 миллиарда рублей.

Эксперты предсказывают новую волну банкротства тур операторов в 2018 году. По их словам, значительно сократилось количество туристов, собирающихся в отпуск за рубеж (на 20%). Таким образом, планы продаж операторов падают, а удержаться на плаву они пытаются за счет снижения цен на путевки. Уже сейчас с рынка ушли несколько несколько туроператоров.