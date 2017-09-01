Тайны Москвы раскрывают в видео-экскурсиях по улицам и площадям столицы

Узнать исторические тайны столицы можно совершенно бесплатно и не выходя из дома. Серия видео-экскурсий, подготовленная профессиональными гидами и историками, появилась благодаря проектам «Гуляем по Москве» и «Открытые крыши».

Серии выложены на канале «Гуляем по Москве» в YouTube-канале, в свободном доступе шесть серий. В разработке еще пять фильмов, в них будут собраны наиболее яркие факты из больших полноценных пеших экскурсий. Сведения подготовлены профессионалами своего дела, известными московскими гидами Юлией Дмитрюковой, Евгением Степановым, Денисом Рамодиным. Реализация осуществилась благодаря двум проектам. Первый - «Гуляем по Москве» позволяет принять участие в бесплатных экскурсиях по столице. Второй - «Открытые крыши», также проводит бесплатные мероприятия – от занятий зумбой и йогой до концертов и познавательных прогулок по историческим крышам. Найти программу и поучаствовать в экскурсиях можно в группе проекта Вконтакте.