«Скучным» именем назвали свою дочку Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

13 августа Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в instagram снимок ножки младенца. «Доченька», - прокомментировала фото ведущая.

С начала марта активные наблюдатели за жизнью Валерии подозревали, что скоро она снова станет мамой. Сама же Лера это тщательно скрывала, а с начала лета, когда ее положение стало слишком заметным, предпочла совсем скрыться со всех медийных каналов. Многие поклонники в этой связи строили предположения, что они с Игорем воспользуются услугами суррогатной матери.

Тем не менее 13 августа стало известно, что 47-летняя ведущая самостоятельно родила девочку в одной из клиник Лос-Анджелеса и «уже чувствует себя хорошо». Интернет-пользователям ничего, кроме снимка ножки девочки, родители не разглашали, однако журналистам удалось узнать, как они назвали малышку.

По их информации, имя девочки - Мария. Официального подтверждения этому источнику от Леры и Игоря Макарова еще не получено, однако «инстаграм-критики» уже успели высказать свое мнение о том, что это имя «слишком скучное» и «звучит по-деревенски».

Напомним, что это второй ребенок Леры Кудрявцевой и первый - у Игоря Макарова.

Сыну Леры в настоящее время 28 лет, и в мае этого года он подарил ей внука.