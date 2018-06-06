СМИ раскопали причину размолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Британские СМИ утверждают, что приверженность старшего принца к королевскому протоколу едва не оборвала его отношения с Кейт Миддлтон.

Отношения в семье наследного принца британской короны Уильяма и очаровательной Кейт Миддлтон кажутся многочисленным поклонникам едва ли не идеальными. Однако 7 лет назад молодые люди едва не расстались навсегда. Что именно произошло между влюбленными, держалось в секрете. Но это не помешало появлению разнообразных слухов и сплетен на этот счет. В среде поклонников пары поговаривали, что Уильям изменил возлюбленной, найдя другую подружку. Другие «знатоки» утверждали, что юная Кейт просто недостойна принца королевской крови.

Однако спустя годы британские репортеры раскопали причину расставания пары. Как пишут СМИ, будущее семейное счастье едва не рухнуло из-за приверженности принца Уильяма семейному этикету. Дело в том, что в 2007 году Кейт пригласила возлюбленного провести рождественские праздники в доме ее семьи и получила согласие. Но по королевскому этикету все внуки проводят праздничные каникулы с Ее Величеством Елизаветой ІІ в Сандрингеме.

В итоге старший внук Елизаветы не смог нарушить традицию. Решение Уильяма все же отправиться в гости к бабушке доставило немало хлопот будущей герцогине и порядком оскорбило ее. Именно после этого Кейт решила «поставить на паузу» отношения с принцем. В апреле 2007 года Букингемский дворец официально заявил, что влюбленные расстались.

Но, к счастью тысяч королевских почитателей, истинные чувства все же взяли верх. Летом того же года страсть молодых людей вспыхнула с новой силой. А в 2011 году Кейт Миддлтон надела на палец обручальное кольцо Уильяма и стала герцогиней Кембриджской. Недавно счастливая пара крестила своего третьего ребенка – принца Луи.