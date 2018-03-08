Применение опыта московских школ в Орловской области нашло положительный отклик у Исаака Калины

В Москве состоялся ряд мероприятий в рамках Дней Орловской области в столице. Одно из них было посвящено применению наработок столичной системы образования в регионах. Как пишет агентство «Жажда Новостей», в процессе обсуждения эффективных моделей управления городской системой образования было озвучено, что область успешно внедряет у себя опыт московских коллег.

В частности, педагоги оценили возможности электронного ресурса МЭШ. На портале Московской электронной школы можно не только найти дидактические материалы, разработанные варианты уроков на различные темы, но и предложить к обсуждению собственные методики. Участники круглого стола также обсудили столичный опыт аттестации учителей. Московские педагоги не заполняют отчеты и не тратят время на посещение аттестационных комиссий. Эта процедура происходит автоматически, на основе данных электронного ресурса, который учитывает все аспекты работы педагога. «Такая процедура аттестации не мешает учителю работать с учениками и улучшать их результаты, она не отрывает у учителя время», - отметил руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина.