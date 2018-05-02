Для Тамбовской системы образования ориентиром выступает столичный опыт

Тамбов намерен обратить внимание на опыт московской системы образования, о чем рассказала начуправления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова. К примеру, город хочет перенять столичный подход к подготовке управленческих кадров. Об этом сообщил сайт «Только что».

По словам госпожи Котельниковой, Тамбов весьма заинтересован в опыте московской системы по работе с кадровым резервом. В то же время Тамбов намерен продолжать диалог с мегаполисом по вопросам оценки результативности «классных» и выстраивания воспитательной работы в учреждениях образования.

Руководитель столичного Депобразования Исаак Калина отметил, что он горд сформированным в мегаполисе директорским корпусом. Большая часть из шести сотен местных директоров является большими профессионалами. В настоящее время, подчеркнул министр, они занимаются разработкой Стратегии образования Москвы. Ранее с такой инициативой выступил столичный градоначальник Сергей Собянин.