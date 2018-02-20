Исаак Калина: следует понимать важность своевременного обновления системы образования

Столичными школьниками и студентами сейчас на регулярной основе демонстрируются убедительные результаты, как на всероссийских, так и на международных соревнованиях. Это выступает исчерпывающим доказательством высокой эффективности московской системы образования. Впрочем, лидер городского Депобразования Исаак Калина полагает, что система уже сейчас нуждается в обновлении. Это мнение он выразил на панельной дискуссии «Московская стратегия развития образования». Об этом написал портал Москва News.

По словам министра, крайне тяжело мириться с мыслью о том, что нужно менять действующие механизмы и инструменты. Но на это нужно идти, не дожидаясь стопроцентного износа. Исправлять последствия потом будет гораздо сложнее.

Добавим, что в Москве сейчас полным ходом идет разработка системы образования. Директора и учителя местных школ впервые в истории играют главную роль в этом процессе, чему способствовал столичный градоначальник Сергей Собянин.