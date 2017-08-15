Московская система образования готова к новому учебному году

На пятницу в Москве запланировано окончание инспекционных проверок состояния местных школ, детсадов и колледжей с участием силовиков. Эти мероприятия являются завершающими в подготовительном процессе города к новому учебному году. Как заявил лидер столичного Депобразования Исаак Калина, образовательная система мегаполиса полностью готова к началу занятий. Об этом рассказывает сайт Москва 24.

Власти российской столицы проделали большой пласт подготовительной работы к началу занятий — летом здания 2900 школ и дошкольных групп были отремонтирован, а 402 территории — благоустроены. В образовательных учреждениях, согласно проекту «Московская электронная школа», завершают установку оборудования и ПО. В настоящее время к старту занятий в школах, детсадах и колледжах города готовятся около 1,46 млн. учеников.