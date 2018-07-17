Департамент образования города Москвы провел два опроса среди учителей

Столичный Депобразования проинформировал об успешном проведении в Школе будущего директора двух опросов. В первом из них претендентов на пост директора одной из школ мегаполиса просили рассказать о том, какие приобретенные ими в детстве знания, умения и качества оказались полезны во взрослой жизни. Во втором студенты делились информацией о том, что из всего этого им привила непосредственно школа. Об этом пишет сайт Москва News.

Как рассказал глава столичного Депобразования Исаак Калина, проведение опросов позволило накопить большой материал. Эта информация ляжет в основу предложений, которые помогут более качественно готовить выпускников, максимально приспособленных к жизни в современном российском обществе, — выразил убежденность министр.

Следует добавить, что Исаак Калина неоднократно говорил о том, что один из ключевых принципов работы его ведомства — взгляд в будущее. Для системы образования Москвы подготовка востребованных выпускников является ключевой задачей.