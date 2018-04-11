Исаак Калина: Москва делает акцент на обеспечении равнодоступности качественного школьного образования

В минувшую среду в Школе будущего директора прошла очередная лекция первого лица столичного Депобразования Исаака Калины. В ее рамках он рассказал о том, почему для мегаполиса так важно обеспечить равнодоступность качественного школьного образования. По словам министра, у всех детей мегаполиса должна быть возможность получать качественное образование. Об этом сообщает сайт Mos.News.

Выполнением задачи обеспечения равного доступа к качественному образованию в Москве озаботились семь лет назад. По этой причине был дан старт ряду преобразований в местной образовательной системе, из числа которых одним из ключевых факторов является изменение схемы начисления баллов в рейтинге школ. Высокие позиции в нем позволяют учреждению образования рассчитывать на финансовые поощрения от столичного правительства.

По словам Исаака Калины, возможности детей актуальной схемой начисления баллов в рейтинге никак не ограничиваются. Им даже разрешается участвовать в любом количестве школьных олимпиад, — уточнил министр.