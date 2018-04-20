Министр просвещения Ольга Васильева высоко оценила московскую систему образования

Высокая эффективность столичной образовательной системы удостоилась похвалы от министра просвещения Ольги Васильевой. Она подчеркнула, что Москва является особенным регионом нашей страны, и школы из других субъектов РФ равняются на нее. Столица стабильно подтверждает свое лидерство по числу победителей и призеров школьных олимпиад. Также в мегаполисе реализован успешный проект «Московская электронная школа», на базе которого сейчас ведется наполнение контентом программы «Российская электронная школа». Об этом проинформировало издание «Версия».

По словам лидера столичного Депобразования Исаака Калины, в последние годы проводилась большая работа по реорганизации московской образовательной системы. В частности, было уделено повышенное внимание пересмотру принципов оплаты труда преподавательского состава, техническому оснащению учреждений образования и пр., — детализировал министр.