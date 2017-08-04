Главный архитектор Москвы высказался за возвращение транспорта на Старый Арбат

Сергей Кузнецов считает, что правильно организованное движение может оживить улицу и не нарушит ее облик.

В эфире радио «Говорит Москва» Кузнецов рассказал, что исчезновения транспорта со Старого Арбата для него остается открытым вопросом. Многие люди хорошо относятся к автомобилям, объяснил он, а движение с ограниченной скоростью и соответствующим дорожным оборудованием могло бы дисциплинировать людей. Кроме того, главный архитектор столицы считает Арбат «немного длинноватым» для пешеходов.

СМИ напоминают, что Сергей Кузнецов и раньше высказывался по поводу пешеходной зоны на Старом Арбате. Тогда он называл пешеходный статус улицы данью советской уличной традиции.

Старый Арбат стал полностью пешеходным в 1986 году. С тех пор улица приобрела неповторимый облик благодаря отреставрированным фасадам зданий, брусчатке и уличным элементам в стиле ретро. Она остается одной из самых популярных в Москве.