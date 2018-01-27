Леонид Агутин открестился от романа на стороне

Певец и композитор утверждает, что его семейная жизнь с Анжеликой Варум в полном порядке.

Слухи о разладе в звездном семействе Леонида Агутина и Анжелики Варум периодически возникают на просторах Сети и СМИ. Вот и в последнее время фанаты пары бурно обсуждают информацию о якобы длящемся романе Агутина с участницей его команды в шоу «Голос» 25-летней Элиной Чагой. Поводом для новой волны послужили фото композитора с его подопечной, появившиеся в Сети. Некоторые, ссылаясь на близкие к Агутину и Варум источники, вообще поспешили заявить, что пара давно уже лишь создает видимость счастливого брака. А на самом деле Леонид снимает квартиру в Москве для молодой подруги.

Сама Чага недавно попыталась «отбиться» от нападок фанатов семейной четы. В своем микроблоге она попеняла фоловерам, которые поверили в утки желтой прессы, придуманные для зарабатывания денег. Однако слухи это не особо успокоило.

Теперь молчание нарушил сам Леонид Агутин. «Ничего себе истерия поднялась!» - удивился он. И написал, что живет с женой «душа в душу». А у Чаги по его сведениям, есть своя личная жизнь.

Кроме того, музыкант добавил, что в продюсерском центре среди его подопечных есть и другие «молодые и красивые». И съязвил: мол, вот появятся они в эфире, то-то будет поводов для сплетен!