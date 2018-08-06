Адвокат: Степаненко уже не хочет разводиться с Петросяном

Представляющий интересы Петросяна Сергей Жорин уверен, что именно поэтому сторона истца как можно дольше растягивает судебный процесс.

Общаясь с прессой, адвокат заявил, что, по его мнению, Елена Степаненко уже не хочет развода. Поэтому бракоразводный процесс и раздел имущества и были объединены в одно производство. Будь по-другому, говорит Жорин, звездные супруги получили бы свидетельство о разводе максимум через четыре месяца. А вот делить имущество они могут годами.

О том, что истец затягивает дело, говорит и тот факт, что адвокат Степаненко истребовал исполнительный лист, по которому должны были описывать подлежащее разделу имущество пары.

Жорин считает, что процесс затягивают для того, чтобы подольше сохранить семейный статус супругов. Тогда у артистки будет шанс на то, что ее супруг либо тоже передумает разводиться, либо согласится на ее имущественные претензии.

Впрочем, говорит адвокат, точнее о намерениях Елены Степаненко можно будет судить после следующего судебного заседания, которое состоится 6 сентября.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян начали бракоразводный процесс в Хамовническом суде Москвы в июле этого года. Инициатором стала Елена Степаненко, позже Петросян также подал в суд иск о разводе. Основным камнем преткновения в деле стал раздел имущества звездной пары. Его стоимость приблизительно оценивают в полтора миллиарда рублей.