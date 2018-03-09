Петросян ответил Степаненко встречным судебным иском

В ответ на имущественные притязания Елены Степаненко Евгений Петросян подал в Хамовнический суд Москвы встречный иск. Сейчас оба иска объединены в одно производство, слушание по которому назначено через неделю.

Напомним, Елена Степаненко хочет через суд расторгнуть свой многолетний брак с Евгением Петросяном, а также претендует на львиную долю совместного имущества. По сведениям СМИ, оно оценивается в полтора миллиарда рублей. В частности, речь может идти о десятке квартир в Москве.

По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, его клиент готов расстаться с половиной своего имущества. Кроме того, Евгений Ваганович остается сторонником переговоров и компромисса. Также ранее адвокат рассказал, что на самом деле из трех десятков лет официального брака половину срока супруги прожили врозь.

Сторона ответчика на сегодняшнем заседании суда пыталась добиться отвода судьи, поскольку считает ее позицию необъективной, однако суд отклонил это ходатайство.

Следующее судебное заседание в этом громком бракоразводном процессе пройдет 13 августа в закрытом режиме, чтобы избежать вмешательства в частную жизнь звезд эстрады – об этом суд попросили обе стороны.