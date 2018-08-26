В Германии демонтировали позолоченного Эрдогана

Власти немецкого города Висбаден посчитали этот экспонат художественного фестиваля слишком провокационным.

Четырехметровая статуя турецкого президента, выкрашенная позолоченной краской, появилась на одной из улиц города как часть экспозиции фестиваля Wiesbaden Biennale. Это художественное действо и раньше отличалось появлением провокационных работ, а в этом году темой фестиваля к тому же избрали «Плохие новости».

Директор местного театра Уве Лауфенберг объяснил журналистам, что скульптуру создали для того, чтобы организовать дискуссию о нынешнем турецком лидере. Он считает, что искусство лишь отражает действительность, а демократия предполагает терпимое отношение ко всем мнениям.

«Золотой» Эрдоган появился в городе в ночь на вторник, 28 августа. А уже сегодня его демонтировали с помощью пожарного крана. К такому решению городские власти пришли из-за неоднозначной реакции на появление статуи. Как пишут немецкие СМИ, пока одни фотографировались на фоне фигуры с турецкими флагами в руках, другие писали на ней оскорбительные надписи.

Биенале в Висбадене продолжится до 2 сентября, но уже без «золотого» Эрдогана.