Мясники идут ва-банк: во Франции из-за угроз поборников мяса отменили веганский фестиваль

Власти Кале пришли к выводу, что в случае проведения фестиваля могла возникнуть угроза общественной безопасности.

Мэрия французского Кале заявила об отмене фестиваля веганов, который должен был состояться в городе 8 сентября. Как сообщают местные СМИ, градоначальник Наташа Бушар приняла это решение, чтобы защитить гостей и участников «от потенциального риска» и должным образом обеспечить общественную безопасность. При этом в мэрии подчеркнули, что это решение не связано с темой фестиваля, просто властям стало известно о действиях, направленных на разжигание конфликтов и беспорядков. Однако СМИ утверждают, что местные охотники и производители мяса пообещали провести ответную акцию протеста – именно это якобы и подвигло местные власти на отмену веганского праздника.

Отказ от фестиваля в Кале стала еще одной иллюстрацией к растущему во Франции противостоянию между представителями «мясной» и «вегетарианской» части общества. В последнее время веганство и вегетарианство становится в стране все популярнее, однако миролюбие в еде не всегда согласуется с общественным спокойствием.

Весной по стране прокатилась волна акций, во время которых неизвестные нападали на мясные лавки, обливали витрины и прилавки искусственной кровью, обрисовывали магазины и заклеивали их стикерами с призывами отказаться от мясных продуктов.

В ответ Федерация мясников обратилась в министерство внутренних дел, потребовав от стражей порядка оградить их от радикалов. При этом нападения на магазины в отрасли расценили как одно из проявлений терроризма. Кроме того, по мнению авторов обращения, призывы к вегетарианству подрывают исконные французские традиции, ведь национальная кухня изобилует мясными блюдами.