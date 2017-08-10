На российских дорогах появятся «умные» скоростные знаки

Динамические дорожные знаки помогут регулировать скоростной режим в зависимости от погодных условий и других факторов дорожного движения.

Как рассказали «Известиям» в РосдорНИИ, это будут электронные табло, значения скорости на которых будут изменяться вместе с изменением видимости, температуры, осадков и других явлений погоды. Сейчас в институте разрабатывается новый ГОСТ, который должен обеспечить требования нового закона «Об организации дорожного движения», вступающего в силу в конце этого года. Напомним, этот закон предусматривает создание и использование интеллектуальной транспортной системы. В том числе предлагается использовать «умные» светофоры и другие средства регулировки и обеспечения безопасности.

Предполагается, что динамические знаки будут устанавливать на скоростных дорогах и автомагистралях – там, где разрешено движение со скоростью до 110 км/ч. Правда, обойдутся они в 5, а то и в 10 раз дороже обычных знаков. Но в данном случае, овчинка, как говорится, стоит вычинки – специалисты уверены, что такие новинки помогут существенно снизить аварийность и смертность на дорогах.

Напомним, с 1 сентября в стране заработал новый ГОСТ, ужесточающий требования к состоянию и ремонту дорог. Согласно ему должны сократиться сроки дорожного ремонта и повысится качество уборки дорог зимой.