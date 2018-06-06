Медведев вводит новую разметку для велосипедистов

О внедрении новых видов дорожных знаков и разметки сообщил глава кабинета министров Дмитрий Медведев через свою страницу в социальной сети Twitter.

Из этого сообщения стало известно, что в готовящемся постановлении говорится о вводе в эксплуатацию новых дорожных зон, на которых будет действовать ограничение скорости в 20 км/ч. И, они будут предназначенные в первую очередь для велосипедистов. Данные зоны, будут располагаться на улицах со спокойным движением траффика. В таких зонах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, которые не запрещены действующими правилами дорожного движения. Автотранспорт может использовать данные зоны для передвижения, но только с ограничением скорости и на этих дорогах будет закреплен приоритет за велогонщиками. Также велосипедистам предоставится возможность проезжать сквозь жилые массивы. В этом правовом документе подписанным главой кабинета министров Дмитрием Медведевым дается возможность велосипедистам поворачивать с правой полосы на т-образных перекрестках, на которых ранее они не могли ехать ни в одну из сторон, если дорога состояла из двух полос движения и более.