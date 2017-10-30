Минтранс хочет изменить ПДД ради велосипедистов

Минтранс позаботился о велосипедистах и подготовил новые изменения к правилам дорожного движения, которые значительно расширяют права велолюбителей на дороге.

Главное из предлагаемых новшеств – велосипедные зоны, в которых владельцы двухколесных машин получат преимущество над своими механическими собратьями и получат право двигаться по всей ширине проезжей части. Максимальная скорость в этих зонах будет ограничена двадцатью километрами в час. А пешеходы будут вправе переходить улицу в любом незапрещенном месте. Для того, чтобы маркировать велозоны, будет введен специальный дорожный знак.

Кроме того, в ведомстве предлагают разрешить велосипедистам выполнять левый поворот в тех местах многополосок, где этот маневр разрешен с правой полосы. А еще планируется установить светофоры для велолюбителей и пешеходов там, где велодорожки совмещаются с пешеходными переходами.

Также предлагается запретить автолюбителям останавливаться на велосипедных дорожках и ближе 5 метров от их пересечения с проезжей частью.

Проект постановления правительства, который содержит эти изменения, уже размещен на федеральном портале. По расчетам Минтранса, введение новшеств не потребует дополнительных затрат, но поможет улучшить и обезопасить ситуацию на дорогах.