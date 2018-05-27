В Воронеже из машин выстроили портрет Шафутинского

«И снова 3е сентября»: Воронеж встретил понедельник флешмобом в честь одноименной песни Михаила Шафутинского.

Более 80 машин потребовалось активистам сообщества ДПС-Воронеж, чтобы выстроить голову и шляпу популярного исполнителя шансона, с его главным осенним хитом «Третье сентября», который уже давно стал интернет-мемом.

Получившееся изображение снимали сверху с помощью квадрокоптера.

Песня является своеобразной визитной-карточкой Михаила Шафутинского. Она была записана около 25 лет назад, и вошла в сольный альбом певца в 1994 году. Музыку песни написал Игорь Крутой, слова - Игорь Николаев.

Для самого певца эта дата стала по-настоящему знаковой в 1995 году, когда родился его внук.

Стоит отметить, что Шафутинский положительно относится к такой своеобразной интернет-популярности его песни и отмечает, что сейчас она только набирает ее. Сегодня песня поднялась на вершины российских чартов iTunes и Яндекс.Музыки.