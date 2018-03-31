Игорь Крутой подарил квартиру в Москве юной победительнице «Ты супер!»

14-летняя победительница телешоу «Ты супер!» представит Россию на «Детской новой волне» в Юрмале и будет жить в новой московской квартире, подаренной Игорем Крутым.

Финальная песня Дианы Анкудиновой из Тольятти принесла юной певице победу в популярном телеконкурсе «Ты супер!». Ролик песни уже стал хитом в Сети, где набрал уже более 50 миллионов просмотров. Диана, получив 49% зрительских голосов, стала не только победительницей шоу, но и будет представлять Россию на «Детской волне».

Кроме диплома и путевки в Артек, победительница шоу получила особый подарок. Игорь Крутой подарил талантливой девушке квартиру в Москве. Теперь Диана, ранее рассказавшая журналистам, что мечтает стать преподавателем вокала и учиться в столице, сможет реализовать свою мечту.

Напомним, Диана Анкудинова была самой юной из финалистов второго сезона «Ты супер!». Игорь Крутой, который аккомпанировал девушке во время исполнения финальной песни «Tomorrow is a lie», отметил, что Диана прекрасно справилась с очень взрослой композицией.