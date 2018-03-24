Алексей Ягудин повеселил подписчиков женским макияжем

Знаменитый фигурист пошутил, что в свои 38 лет выглядит, как симпатичная молодая девчонка.

Забавное видео появилось в Instagram фигуриста. Ягудин снял себя за рулем авто с ярким женским макияжем – накрашенными глазами и губной помадой. Он рассказал, что возвращается с очередных съемок и не стал умываться, чтобы позабавить своих домашних. Что за новый проект, фигурист не уточнил, но в комментариях вспомнил своего Мышиного короля и Меркуцио из «Ромео и Джульетты».

Поклонники короля льда от души позабавились выложенным роликом. Многие вспомнили фразу Татьяны Тарасовой: «Леша может все». Некоторые признались, что поначалу перепутали фигуриста с Шурой. А больше всего подписчики переживали, чтобы экстравагантный образ Алексея не шокировал инспекторов ГИБДД при встрече. На что Ягудин ответил, что по дороге домой его не останавливали, зато посетители магазина, куда он заглядывал, остались в шоке.

Что в тот день сказали о главе семейства его жена и дети, осталось маленькой тайной.