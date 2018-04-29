Роспотребнадзор предупредил о приходе новых штаммов гриппа

Ведомство акцентировало, что у россиян нет к ним иммунитета, поскольку вакцины, которыми граждане прививались в прошлом году, «не работают» на новых штаммах.

Информацию о подготовке к новому эпидемиологическому сезону Роспотребнадзор разместил на своем стенде на ВЭФ, сообщают СМИ. В частности, ведомство предупреждает, что в нынешнем сезоне Россию посетят два штамма гриппа, которые не регистрировались в прошлом году. Поэтому люди не имеют иммунитета к ним.

Организм большинства людей справляется с этим респираторным заболеванием в среднем за неделю. Однако у отдельных групп населения (например, стариков и детей) грипп способен вызвать серьезные осложнения. Чтобы избежать неприятностей, Роспотребнадзор предлагает россиянам прививаться. Согласно данным ведомства, в этом году государство уже закупило более 62 миллионов доз вакцины российского производства, которая создана специально против актуальных в этом году штаммов вирусов.

Ранее стало известно, что в стране в основном «разгуляется» штамм гриппа В, а также штамм А «Гонконг». Начала заболеваемости специалисты ждут уже в октябре.

Кампания по вакцинации от гриппа началась в августе, и будет продолжаться до конца октября. Кроме того, в российских школах и детсадах уже действуют нововведения, названные «утренним фильтром». Согласно правилам, медсестры и педагоги осматривают детей на предмет простуд и болезни. Всех, кто пришел с температурой, насморком или кашлем, будут отправлять домой.