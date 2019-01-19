Специалисты Мельбурнского университета разрабатывают универсальную прививку от гриппа

Мечта о том, чтобы сделать универсальные одноразовые прививки от гриппа, стала еще ближе благодаря открытию, что определенные иммунные клетки могут бороться со всеми тремя штаммами гриппа, возможно, всегда или, по крайней мере, в течение нескольких лет.

В настоящее время различные типы гриппа - штаммы А, В и С ежегодно вводятся в вакцину с разной скоростью, чтобы опережать мутировавшие версии вируса. По словам специалистов, если бы наша иммунная система могла бороться со всеми из них, нам не нужно было бы делать прививки так часто.

Потенциал отдельных иммунных клеток для ухода за всеми тремя штаммами гриппа был выявлен в более раннем анализе людей, подвергшихся воздействию вируса H7N9 (птичий грипп) в 2013 году. Те, у кого был сильный ответ от CD8+ T клеток, были гораздо более склонны к выздоровлению.

Эти клетки CD8+ T часто известны как «клетки-убийцы» из-за того, как они борются с входящими угрозами. Ученые были удивлены поведением клеток-убийц в течение длительного времени. Таким образом, следующим стал шаг, позволяющий выяснить, как работает их защитный механизм, и есть ли у него потенциал для вакцины против гриппа.

Вот где начинается новое исследование. Масс-спектрометрический анализ был использован для того, чтобы просеять через 67 000 вирусных последовательностей, ища специфические пептиды или химические связи общие среди трех разновидностей гриппа в людях.

Определенные комбинации, известные как эпитопы, могут действовать как флаги для CT8+ T клеток, сообщая им, что вирус прибыл, инициируя команду уничтожить его.

В ходе работы были идентифицированы части вируса, которые являются общими для всех штаммов гриппа, и суб-штаммы, способные заражать людей.

Сотрудники Мельбурнского университета в тестах на мышах использовали эти части вируса для иммунизации животных против гриппа, и это сработало. По словам специалистов, уровни инфекции и воспаления были значительно снижены.

Ученые считают, что еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем появится все-в-одном, который готов к использованию. Согласно оценкам команды, примерно 54 процента населения мира имеют в своем организме правильный тип CT8+ T-клеток, которые могут инициировать этот защитный иммунный ответ.

Тем не менее, это ключевой шаг вперед в разработке того, как мы могли бы разработать лучшие инструменты для борьбы с гриппом. По словам ученых, это путь получения клеток-убийц, чтобы проводить все входящие штаммы, а не ежегодный танец вокруг штаммов, которые, по нашему мнению, скорее всего, ударят.

Штамм А обычно ассоциируется с пандемиями гриппа, в то время как штаммы А и В ассоциируются с ежегодными эпидемиями. Штамм С встречается реже, но может вызывать серьезные заболевания у детей.

Важно отметить, что эти штаммы часто мутируют, быстро меняясь от суб-штамма к суб-штамму, что означает, что даже получение прививки каждый год не всегда эффективно.

Прививка, чтобы защитить нас от всех штаммов сразу, может предотвратить тысячи смертей в год. И если этот вариант не сработает, ученым придется исследовать и другие. В прошлом году ученые использовали антитела, найденные у верблюдов для защиты от штаммов А и В у мышей.

Как считают исследователи, эта работа подчеркивает основополагающую силу и универсальность масс-спектрометрического подхода, и ученые уверены в будущем потенциале этих эпитопов в разработке универсальных вакцин.