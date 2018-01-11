Из-за 87-летнего Ивана Краско на шоу подрались жена и любовница

Скандал разгорелся в студии ток-шоу «На самом деле», куда артист и его молодая жена пришли фактически в годовщину свадьбы.

История с разводом Ивана Краско и его 28-летней супруги Натальи Шевель получила неожиданное продолжение в телеэфире. Пока супруги в студии обсуждали причину своего решения и то, кто именно стал инициатором разрыва, на площадке появилась девушка, которая назвалась новой возлюбленной актера.

Выяснилось, что девушка по имени Юлия даже на год моложе нынешней жены Краско. И, в отличие от законной избранницы, просто горит желанием подарить ему ребенка. Напомним, что именно отказ молодой жены рожать малыша Краско называет главной причиной их разрыва.

Юлия оказалась столь красноречивой, что Наталья Шевель не выдержала красочных подробностей и буквально бросилась на соперницу. Прежде, чем ведущий программы Дмитрий Шепелев успел разнять девушек, на вероятную любовницу актера успел вылиться стакан воды и порция отборной брани.

Интересно, что тест на полиграфе подтвердил искренность чувств нынешней жены актера, а вот молодая пассия, по данным прибора, солгала.