Минфин придумал «рамки» для игроманов

По замыслу министерства, новый законопроект поможет слишком болезненно рьяным игрокам контролировать свои расходы и участие в игре, а также поможет бороться с распространением игромании.

Документ предполагает несколько нововведений. Он дает игроку право обратиться к организаторам игр для того, чтобы его не допускали к игре. Такие обращения будут собраны в реестр специальной саморегулирующейся организацией. Вычеркнуть человека из этого реестра можно будет только через год по его же просьбе.

Кроме того, игрок получит возможность ограничить размер своей максимальной ставки. Как только оговоренный порог будет достигнут, организаторам игры будет запрещено принимать новые ставки от этого игрока.

Также Минфин предлагает ввести предельный размер проигрыша на месяц. Ее планируется сделать равной минимальному размеру оплаты труда.

Что касается недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, за них соответствующие решения смогут принимать их опекуны.

По данным СМИ, эти поправки должны быть внесены в закон о госрегулировании азартных игр. Сейчас поправки направлены из Минфина для согласования в другие ведомства.