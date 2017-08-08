Глафира Тарханова «рассекретила» батон, от которого невозможно поправиться

Известная актриса и мать четверых сыновей обсудила с подписчиками здоровую диету и объяснила, как ей удается сохранять идеальную форму.

Новая фотография и пост на страничке Глафиры Тархановой в Instagram вызвал живейшее обсуждение среди ее поклонников. Актриса пригласила подписчиков обсудить их отношение к разнообразным похудательным диетам и программам, которые буквально заполонили информпространство. При этом сама красавица поделилась своим собственным рецептом отличной формы и стройности.

По словам актрисы, она выступает за здоровье и гармонию. И позволяет себе все, но маленькими порциями. Чтобы проиллюстрировать свое мнение, Глафира выложила снимок с мини-батоном, который, по ее признанию, может запросто съесть на завтрак и не поправиться. Она назвала этот хлеб «батоном из страны лилипутов», который как раз подойдет всем, кто заботится о внешности и здоровом питании.

Нужно сказать, что поднятая актрисой тема нашла живейших отклик у ее читателей – за короткое время на него откликнулись больше трех тысяч подписчиков.