На подиуме модного показа Рианны у модели начались схватки

Спустя несколько часов 22-летняя Слик Вудс родила сына, которого назвала Сапфир.

Беременная Вудс, без сомнений, стала звездой показа коллекции белья Savage x Fenty, представленной певицей Рианной на Нью-Йоркской неделе моды. На подиум девушка вышла на последних неделях беременности. Причем дефилировать ей пришлось практически нагишом – она показывала едва различимое на ее фигуре кружевной боди.

Прямо во время прохода по сцене у Слик Вудс начались схватки. Однако она решила, что должна довести показ до конца. Только после того, как модель закончила выступление, скорая отвезла ее в одну из клиник города. А спустя буквально несколько часов на свет появился ее малыш, которого мать назвала Сапфир. Она уверена, что родившемуся в сентябре малышу это имя принесет удачу, как обещают гороскопы.

Отметим, что Рианна, представившая Savage x Fenty, является поклонницей так называемого бодипозитива. Поэтому на показе ее авторской коллекции выступали манекенщицы с нестандартными фигурами.

Сама коллекция, говорят фэшн-специалисты, отличается достаточно широким выбором моделей и демократичностью их цен.