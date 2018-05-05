Алла Пугачева закрыла детскую мастерскую «Рецитал»

В помещении в московском «Лотте плаза», где творческая мастерская находилась со времени своего создания, уже разместилась другая компания.

Майский выпуск в «Рецитале» стал последним в истории студии. Тогда дипломы получили 30 юных выпускников, которые обучались вокалу и сольфеджио, основам этикета и сценического мастерства. Нового набора в мастерской уже не проводили. Сайт и телефоны «Рецитала» также не работают.

Близкие к Примадонне источники утверждают, что такое решение было принято из-за слишком дорогой аренды. «Рецитал» не приносил Пугачевой прибыли, утверждают инсайдеры, а солидная оплата за обучение не позволяла аренду помещения в центре столицы. Вопрос о закрытии студии якобы поднимался еще прошлой весной, однако родители учеников уговорили звездную наставницу закончить год и взяли расходы на аренду на себя.

Еще одной причиной закрытия мастерской называют усиленную подготовку Аллы Борисовны к грандиозному юбилейному концерту, который намечен на апрель 2019 года в «Крокус Сити холле».

Как бы то ни было, родители выпускников «Рецитала» с благодарностью вспоминают педагогов мастерской и лично Пугачеву, которая сумела найти подход к каждому маленькому подопечному и отдала ребятам много сил и душевного тепла.