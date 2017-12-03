Филипп Киркоров впервые рассказал о новой подруге

Модный диджей Катя Гусева все чаще появляется с российским поп-королем на музыкальных фестивалях, миксует его хиты и снимается в клипах. А теперь девушка отправляется с Киркоровым в американские гастроли, где будет открывать его концерты.

Филипп Киркоров и Катя Гусева познакомились больше двух лет назад – Катя организовывала церемонию вручения модной премии и пригласила звезду поучаствовать. Тогда же началось их профессиональное сотрудничество: диджей сделала ремикс на хит Киркорова «Любовь или обман». Но по-настоящему близкими друзьями музыканты стали лишь год спустя. Однажды рабочая встреча переросла в ужин, а позже совместные выходы в свет стали регулярными.

Близкие к Киркорову люди говорят, что 35-летняя Катя уже познакомилась с семьей певца, причем очень понравилась старшим ее членам, отцу и тетке Филиппа, и отлично поладила с его детьми.

Сам Киркоров рассказывает, что в Гусевой его привлекают профессиональные качества, а еще то, что «она инопланетянка», не похожая на других людей. Она не только придает новое звучание хитам артиста, но и прекрасно подходит ему своим умом, интеллигентностью, харизмой. А иногда умеет просто помолчать и понимает без слов.

Катю Гусеву видели с Киркоровым на прошлом «Евровидении» и «Новой волне», она «засветилась» в скандально известном клипе «Ибица», участвует в гастрольных программах Киркорова. А редкое свободное время Филипп и Катя частенько проводят вместе в кино или ресторане, на прогулках либо в интересных поездках.

Впрочем, станет ли их тесная дружба чем-то большим, пока остается только гадать. Пока что на вопрос о том, кто для него Катя, Киркоров ограничивается словами: «Нам просто хорошо вместе».