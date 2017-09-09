Челябинск завален мусором: в результате «мусорного коллапса» в городе введен режим повышенной опасности

Режим повышенной опасности ввели в Челябинске 23 сентября в результате переполненных несколько дней подряд придомовых мусорных контейнеров.

Глава города, Евгений Тефтелев, заявил, что вместе с объявленным в городе чрезвычайным режимом все коммунальные службы были экстренно переведены в режим повышенной готовности. Кроме этого из бюджета выделено около 14 млн рублей на срочный вывоз мусорных свалок, образовавшийся в жилых кварталах.

Причина, по которой около десяти компаний отказались вывозить мусор - закрытие 11 сентября городской свалки и, соответственно, перенос места сбора городского мусора на полигоны соседних населенных пунктов, при сохранении существующих тарифов. В настоящее время ведутся работы по замене недобросовестных подрядчиков, а пока к ликвидации мусорного коллапса привлечены компании из Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана и других близлежащих городов. Полное решение проблемы планируется произвести в течение десяти дней. Сейчас из города вывозится не менее 300 тонн мусора ежедневно, как и при работе в штатном режиме. Также властями дана установка вывозить мусор из дворов в ночное время, но здесь ситуация усложняется из-за автомобилей, оставленных до утра и мешающих работе мусорной техники.