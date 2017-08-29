Мария Максакова снова замужем и судится с новым избранником

Об этом стало известно из судебных документов, поданных знаменитостью на днях в Пресненский суд столицы.

Вдова расстрелянного на улице в Киеве Дениса Вороненкова, вопреки утверждениям о безмерной любви к покойному мужу, спустя полтора года уже устроила свою личную жизнь. Как следует из иска, новым мужем Максаковой в середине июля этого года стал некий Далхат Халаев. Вскоре после свадьбы оперная дива сделал мужу экстравагантно щедрый подарок – она переписала на него квартиру, расположенную в Москве на Краснопресненской набережной.

Однако Халаев оценил подарок в буквальном смысле – он тут же выставил апартаменты на продажу. Узнав об этом, шокированная звезда оперной сцены подала на супруга в суд, пытаясь расторгнуть сделку купли – продажи и вернуть себе московскую недвижимость. А стороной – ответчиком просит признать не только Далхата Халаева, но и нового владельца квартиры, уроженца Ингушетии Мурата Мержоева.

Иск Максаковой появился в столичном суде 24 сентября. Пока не известно, будет ли он принят судьей к рассмотрению – решение об этом Фемида должна принять в ближайшие пять дней.

Напомним, Денис Вороненков и Мария Максакова уехали на Украину в 2016 году и получили там гражданство. В марте 2017 года Вороненков был убит в центре Киева неизвестным. В преступлении украинские власти обвинили бизнесмена Владимира Тюрина. Сама Максакова не возвращается в Россию, поскольку говорит, что опасается за свою жизнь.

В прошлом году Мария Максакова уже обращалась в суд с тем, чтобы отсудить право на свою долю от продажи другой квартиры в Москве. Сделку тогда заключила дочь Вороненкова Екатерина, продав квартиру на Тверской за 120 миллионов рублей. Вдова Вороненкова утверждала, что не получила свою часть денег от продажи этого жилья, однако проиграла судебный спор.