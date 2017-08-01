Названы самые популярные у туристов места Европы

Рейтинг туристических предпочтений составило статистическое агентство Евростат, опираясь на данные о ночлеге приезжих в регион туристов.

Как пишут СМИ, самым популярным местом Европы оказались Канарские острова (Испания). Данные Евростата показали, что за год на этом курорте туристы провели в гостиницах и хостелах без малого 103 миллиона ночей.

Вторую строчку рейтинга также занимает испанская территория – регион Каталония. В нем туристы переночевали 80 миллионов раз. Третья «ступенька пьедестала» досталась Хорватии. На ее адриатическом побережье статистики зафиксировали 75 миллионов туристических ночевок.

Ранее картографический сервис MAPS.ME назвал самые востребованные регионы России с точки зрения иностранцев, которые хотят увидеть страну. Кроме Москвы и Питера, в лидерах оказались окрестности Байкала, а также Карелия, Вологодская и Архангельская области.