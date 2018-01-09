Гвинет Пэлтроу подтвердила, что снова вышла замуж

Знаменитая актриса порадовала поклонников, разместив в Instagram фото, на котором обручальные кольца находятся на первом плане.

После шикарной апрельской вечеринки, устроенной кинодивой в Лос-Анджелесе СМИ предположили, что актриса снова приобрела статус замужней женщины. Однако на самом деле второе бракосочетание Гвинет состоялось на днях в ее доме на Лонг-Айленде. Супруги даже придумали название для торжества, соединив части своих фамалий – Faltrow.

Сама актриса и ее избранник, кинопродюсер Брэд Фэлчак, приложили немало усилий, чтобы оставить торжество в тайне. Однако папарацци все же сумели разглядеть среди гостей пышной церемонии лучших подружек невесты Риз Уизерспун и Кэмерон Диаз, а также крестного отца Гвинет Стивена Спилберга и партнера по съемкам Роберта Дауни-младшего.

Напомним, Гвинет Пэлтроу 10 лет была замужем за фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином. У пары есть двое детей, 14-летняя дочь и 12-летний сын. Со своим нынешним избранником Гвинет знакома уже четыре года, они встретились на съемках. В начале этого года влюбленные объявили о помолвке.