Снова замуж – 45-летняя Гвинет Пэлтроу объявила о помолвке

Снова замуж – 45-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу объявила о помолвке. Об этом вчера, 8 января, она сообщила совместно со своим возлюбленным в программе «Good Morning America».

Избранником певицы стал 46-летний продюсер Брэд Фалчук. Встречаться они стали еще в 2014 году после того, как Гвинет рассталась со своим мужем, от которого имела двух детей. Официально о своем романе ара заявила лишь в 2015 году. Однако развод с бывшим мужем Крисом Мартином актриса оформила только в 2016 году.

На кануне 2018 года появились слухи о помолвке пары. Теперь они и сами подтвердили новость. Подробнее о предстоящем торжестве Гвинет и Брэд не рассказывают. Дата торжества тоже неизвестна.

45-летняя летняя актриса признается, что не жалеет о том, что решила открыться в таком возрасте романтическим чувством. По ее словам, она чувствует себя счастливой. И это обоюдно.