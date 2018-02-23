Басков рассказал, как чуть не замерз в холодильнике у Аллегровой

По словам певца, даже спустя годы он не может забыть пережитый ужас во время происшествия, которое многим может показаться курьезным.

В одном из своих интервью Николай рассказал, что несколько лет назад попал в неприятности на вечеринке в доме у Ирины Аллегровой. Хозяйка славится своей любовью к кулинарии, поэтому в ее доме множество новейших кухонных приспособлений. Но самое большое восхищение у Баскова вызвала герметичная холодильная комната с полками, «уходящими за горизонт».

Впечатленный Николай зашел в холодильник и … закрылся в нем. Причем позже выяснилось, что автоматическую дверь в принципе возможно открыть изнутри, но именно в тот день в механизме что-то заело. В результате певец оказался босиком в легкой одежде чуть ли не на морозе. Он попытался докричаться до людей, но не сумел. Мобильный телефон также не помог, поскольку внутри холодильника не ловила сеть.

Через некоторое время гости хватились Баскова, но поначалу решили, что он ушел «по-английски». На счастье, кто-то заметил ботинки певца в прихожей, тогда стало понятно, что Басков все еще в доме. В результате хозяйка осмотрела все помещения и нашла запертого гостя.

В тот день Николай просидел в холодильнике около получаса. Да еще получил нагоняй от владелицы дома за излишнее любопытство. Сейчас Басков признается, что, вспоминая происшедшее, до сих пор холодеет при мысли, чем могло закончиться это «приключение».