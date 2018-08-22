Ценная находка: маленькая шведка случайно обнаружила древний меч

Восьмилетняя шведская школьница Сага Ванечек достала со дна озера Видерстерн меч древнего воина. По оценкам экспертов, оружие было выковано в 400-х годах нашей эры, когда на территории Скандинавии еще не было викингов.

Всеми подробностями случившегося поделился отец Саги Эндрю Ванечек. Совершая прогулку вдоль озера, они с дочерью решили покидать прибрежные камни и веточки в воду. Одной из таких «веточек» оказался древний клинок в ножнах. «Я подняла палку, чтобы бросить в озеро, но обратила внимание на рукоять, как у меча», - поделилась воспоминаниями школьница. После этого она отнесла найденный предмет отцу. Семья передала древний меч музею Йёнчёпинга. Исследователи определили, что оружие лежало на дне озера больше тысячи лет, а теперь оказалось на берегу из-за падения уровня воды в Видерстерне. Маленькую жительницу Швеции теперь в шутку называют новой королевой, по аналогии с королем Артуром, который нашел свой Экскалибур в камне.