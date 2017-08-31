В Британии школьница сняла на видео «Лох-Несское чудовище»

После обнародования этого видео в Британии снова заговорили о тщательном обследовании озера Лох-Несс.

Как сообщил портал Mirror, 12-летняя девочка вместе с семьей отдыхала в городке Инвермористон на побережье озера. Находясь вечером у озера, школьница заметила в воде странный живой объект и решила снять его на камеру своего смартфона.

Существо то исчезало, то снова появлялось на поверхности воды. Оно определенно было черным, рассказала девочка, имело крючкообразную голову и очень длинную шею. По словам подростка, загадочное существо пробыло у поверхности несколько минут. Появление снятого девочкой видео в Сети вызвало широкий отклик среди поклонников криптозоологии – псевдонауки, которая занимается поиском вымерших и мифических существ. Как заявил Стив Фелтхам, много лет изучающий все, что связано с Несси (так прозвали Лох-Несское чудовище), снятое девочкой видео – самый ценный источник информации об озерном монстре за последнее время. Он также считает, что озеро нужно снова тщательно изучить.