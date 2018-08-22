В Шотландии чудовище Лох-Несса снова показалось людям

Загадочная Несси снова дала о себе знать, подогревая давний интерес к себе и древнему шотландскому озеру. На этот раз легендарная обитательница озера Лох-Несс «показалась» 45-летней туристке из Канады.

Линн Лок, школьный секретарь, приехала в Шотландию в гости к родне. В последний день своих каникул женщина отправилась осмотреть замок Уркхарт, в окрестностях которого чаще всего и появляется Несси. Вот и Линн повезло – выйдя на берег, женщина заметила примерно в 50 метрах голову загадочного существа и дорожку пузырьков, которая оставалась на воде после нырков монстра. Туристка успела сфотографировать загадочный объект.

Линн рассказала репортерам шотландских изданий, что и раньше верила в существование Несси и была очень взволнована, увидев «монстра» воочию. Она также понадеялась, что инцидент на озере изменит мнение о Несси членов ее семьи, которые раньше относились к этому вопросу весьма скептически. Тем более, что в тот же день 12-летняя девочка якобы видела чудовище на поверхности Лох-Несс примерно в 20 километрах от Уркхарта. Криптозоологи считают, что это доказывает длительные перемещения легендарного монстра в воде.

Рассказ Линн Лок и ее снимки были внесены в официальный реестр наблюдений за чудовищем озера Лох-Несс.

Напомним, британский историк Гэррет Уильямс ранее заявлял, что нашел доказательство того, что Несси – не больше чем блестящий PR-ход для привлечения туристов в окрестности озера. Он сослался на письмо романиста Д.Д. Гэрети, который в письме хвастался другу гениальной придумкой «за 150 фунтов», которая оживила скучную английскую глубинку. По мнению историка, именно эту сумму писатель получил за выдумку о Несси от шотландских отельеров. Владельцам местных гостиниц была необходима приманка для туристов во времена экономического кризиса 30-х годов.