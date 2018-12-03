В 2019 году в Москве будут работать система распознавания лиц

Мэр Москвы Сергей Собянин на собрании по вопросам профилактики правонарушений, которое проводится каждый год в Москве заявил, что в 2019 году в столице начнет действовать система по обнаружению личностей, находящихся в розыске.

Также мэр города добавил, что в рамках эксперимента предварительно в нескольких районах Москвы и метрополитене уже были запущены подобные системы, благодаря которым стало возможным нахождение и поимка более десяти разыскиваемых преступников.

Сергей Собянин рассказал, что для обеспечения работы системы распознавания лиц потребуется заменить все камеры видеонаблюдения столицы на специализированные, созданные с помощью новейших технологий. По состоянию на 2018 год было заменено уже более 40% всех видеокамер Москвы, а оставшиеся камеры планируется заменить уже в 2019 году и тогда система сможет вступить на службу городу в полном объеме. Это предоставит новые возможности для работы правоохранительных органов и городских служб, что позволит обеспечить новый уровень безопасности и ускорит обнаружение преступных единиц на территории города.

Разработчики систем по распознаванию лиц предрекают миру, что благодаря их технологии в прошлое уйдут пароли, ПИН-коды, сканирование отпечатков пальцев и кредитные карты. Все эти вещи заменит технология распознавания лиц.