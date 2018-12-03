Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц

Полицейские Москвы, смогут распознавать разыскиваемых людей, используя очки оснащённые системой распознавания лиц. «Технологией приспособления занимается команда из ДИТ» сообщают источники из мэрии Москвы. В данный момент, команда разработчиков трудиться с тестированием и совершенствованием «очков» с системой распознавания. «Так что о результатах говорить пока рано» вещают источники.

Технологи из ДИТ, также поведали о так называемых «пилотажных проектах», суть которых состоит в «видеоаналитике и способах реагирования на вдруг случившиеся инциденты». Представители ДИТ и ГУ МВД Москвы сообщили о технологии «Пилотного проекта» используемого на камерах видеонаблюдения . «Алгоритмы системы способны распознавать лица преступников в розыске, используя данные правоохранительных органов, что в последствии позволит сотрудникам полиции проводить задержание беспрепятственно. Система уже заноситься специалистами в камеры видеонаблюдения метро сообщил мэр Москвы.