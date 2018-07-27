У московских полицейских появятся очки с функцией распознавания лиц

Эта технология уже применяется в камерах наружного наблюдения по всему городу, теперь мэрия заказала разработку очков с такой же функцией.

Департамент информационных технологий мэрии Москвы тестирует систему распознавания лиц в городской среде. На данный момент алгоритмы поиска разыскиваемых преступников задействованы в городской системе видео наблюдения, а это около 1,5 тыс. камер на улицах и в бюджетных учреждениях. Тестирование системы было произведено ещё во время Чемпионата мира по футболу, а на данный момент с её помощью раскрыты уже сотни преступлений. Среди них как особо тяжкие, так и скандальные, вроде не так давно прогремевшей кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Мэрия заключила контракт на разработку очков дополненной реальности с такой же функцией для сотрудников силовых ведомств у компании Ntechlab, уже занимавшейся системами дополненной реальности Представители самой компании от комментариев отказались. Как предполагается, устройства будут подключены к базам данных силовиков о разыскиваемых преступниках.