Россия станет одной из первых стран в реализации проекта по внедрению сервиса Face ID

Руководство компании «S7 Airlines», одной из крупнейших частных авиалиний России, выдвинуло предложение о замене стандартных посадочных талонов уникальной технологией распознавания лиц. Сервис с такой технологией называется Face ID.

Замдиректора авиакомпании S7 Павел Воронин говорит, что Россия может стать страной, которая впервые внедрит сервис распознавания лиц при прохождении контроля посадки. Эта технология сможет улучшить качество обслуживания пассажиров. С помощью новшества значительно сократится время на посадку в самолет.

Упрощенное прохождение контроля посадки в самолет будет создаваться с использованием искусственного интеллекта. Сервис Face ID имеет применение во многих странах мира, технология задействована в основном в полицейских целях. Россия не является исключением: в том году во время проведение чемпионата мира по футболу сервис был опробован в нескольких городах страны. Корпорация «Ростехом» провела установку более 400 камер уличного видеонаблюдения, на территориях стадионов и метрополитена. Это решение принесло свои плоды: задержано больше 200 правонарушителей. На данный момент рассматривается проект по внедрению такой системы на улицах Санкт-Петербурга и Москвы.

Внедрение нового сервисав в аэрапортах обойдется приблизительно в 100 миллионов рублей в год.

В феврале этого года был принят закон, разрешающий использовать электронные посадочные талоны на областных рейсах. Функция доступна в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково, в Сочи, в Краснодаре. В разработке находится проект об использовании электронных билетов на международных рейсах.

В сети появилась информация, что японцы планируют впервые внедрить сервис распознавания лиц в рамках подготовки ОИ-2020. У российской авиакомпании «S7 Airlines» есть все шансы опередить коллег Японии.