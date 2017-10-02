Московские полицейские станут робокопами

В арсенале московских полицейских появятся новые специальные очки дополнительной реальности, которые в режиме онлайн смогут распознавать лица людей и сразу же пробивать их по базе.

На сайте столичной мэрии появилась информация, что они готовят массовый заказ новых высокотехнологичных девайсов, которыми оснастят всех полицейских в Москве. Ответственными за реализацию данного проекта стал департамент информационных технологий. Тестирование специальных полицейских очков дополнительной реальности уже завершилось. Известно, что очки оснащены почти 1,5 тысячами камерами видеонаблюдения, каждая из которых подключена к базам данным и в режиме онлайн может определить данные проходящего мимо полицейского человека.

Данные очки впервые были успешно применены во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, который проходил в России. Городские камеры видеонаблюдения уже помогают раскрывать правоохранительным органом сотни преступлений в год, возможный результат от внедрения новый технологичных очков виртуальной реальности, может увеличить эту цифры до несколько тысяч.

Известно, что правительство России уже оснастило в прошлом году столичные станции метро подобными стационарными камерами, с тех пор с помощью данных полученных с видеосъемок, было раскрыто 27 убийства, 77 инцидентов нанесения ранений, 165 драк и 300 грабежей. В скором времени такие камеры появятся на самых востребованных улицах Москвы.