Очки помогут обмануть систему распознавания лиц

Очки, разработанные американскими специалистами, помогут обмануть систему распознавания лиц.

Ученые разработали очередное приспособление для обмана систем идентификации. Очки выглядят обыденно и ничем особенным не отличаются от тысяч других аксессуаров. Однако надев их, системы распознавания лиц не смогут идентифицировать личность. Такое устройство отлично справляется нейросетями VGG и OpenFace. Конструкция достаточно проста. Очки можно распечатать на обычном 3D-принтере.

В последнее время технологии обмана биометрических систем выходят на новый уровень и напоминают настоящую «гонку вооружений». Так, недавно был разработан шарф, камуфляж которого также не позволяет распознать личность.