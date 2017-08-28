"Умные очки" от экипировки "Ратник" теперь можно будет использовать в школах

Пресс-служба института ЦНИИТОЧМАШ передала журналистам информацию о том, что элемент военной экипировки «Ратник», а именно «умные очки» приспособили к использованию в обычной общеобразовательной школе. Указывается, что очки будут иметь уникальный монитор, который будет транслировать необходимую ученику информацию.

Прошедшая на днях выставка на ВДНХ под названием «Цифровая образовательная среда» презентовала гражданский вариант части военной экипировки от компании «Ратник», а именно «умные очки», которые в будущем может быть использована для наиболее эффективного обучения детей в школах.

В институте объясняют, что очки будут максимально просты и адаптированы для обычного, среднестатистического пользователя, также что они будут нечувствительны к вибрациям и смогут без трудностей подключаться к любому ПК и не будут требовать стороннего питания.

Основным отличием от очков военного назначения будет отсутствующая функция противоосколочной и противопульной защиты.