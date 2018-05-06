«Умные очки» от Microsoft уберегут от инфаркта и сердечного приступа

Разработчики создали встроенные в очки систему, способную контролировать артериальное давление человека в течение всего дня.

Microsoft назвала свою новинку Glabella. На презентации специалисты компании рассказали, что гаджет не отличается своим видом от обычных очков. Разница в том, что в разные части оправы встроены три контактных датчика, способные регистрировать кровоток в пролегающих под кожей крупных сосудах. Потом процессор передает данные в компьютер, который их обрабатывает и определяет цифровые показатели давления.

Специалисты считают, что эта технология способна в будущем заменить существующий сейчас мониторинг давления, при котором пациенту приходится в течение суток носить на руке специальный монитор, подключенный к поясу – анализатору. Это громоздко и неудобно для больных.

Причиной половины всех инфарктов и инсультов является гипертония – повышенное артериальное давление. В России этим заболеванием страдает около четверти всего населения.